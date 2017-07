Man haalt machete boven om aanval met metalen vuilnisemmer af te slaan tijdens gevecht

De politie van New York arresteerde woensdag een 40-jarige man nadat ze beelden onder ogen hadden gekregen van de verdachte die een machete bovenhaalt tijdens een straatgevecht. Tijdens het stuntelige handgemeen werden weinig klappen uitgedeeld, maar werd er vooral gedreigd met een arsenaal aan opmerkelijke wapens, zoals de machete, een metalen vuilnisemmer en alles wat ze maar konden vinden.

De twee mannen begonnen voor een onduidelijke reden een hevige woordenwisseling nabij Broadway, de bekende straat in de Amerikaanse stad New York. De 40-jarige Lewis Roman ging volgens de politie in de clinch met een man (35), waarna Roman enkele kogels liet zien en dreigde dat hij een pistool had.

De jongere man liet zich echter niet afschrikken en greep een vuilnisbak die hij op de auto van zijn rivaal gooide, waarna de ruzie in een stuntelig gevecht ontaardde.

“De man met het rode shirt gooide plots een vuilnisbak op de auto toen de bestuurder Broadway wilde oprijden”, verklaarde getuige Paul Tena, die de opmerkelijke beelden filmde met zijn smartphone. “Toen stapte de andere kerel uit en trok hij een machete. Wie heeft er nu in godsnaam een machete liggen in de koffer van zijn auto?”

Gooien met drankjes

De kemphanen dansen wat rond elkaar, wisselen dreigende woorden uit en zwaaien gevaarlijk met hun wapens, terwijl een vrouw uitstapt en hen beide waarschuwt dat ze de politie gaat bellen. Eens ze terug instapt, gooit de man met de vuilnisbak zijn projectiel naar Roman, die zijn kalmte verliest en met zijn kapmes zwaait. Zijn wapen vliegt echter uit zijn handen, klettert op straat en valt aan diggelen.

“Als je machete kapot gaat, is het een slecht teken”, zei getuige Paul Tena. “En toen ze met drankjes naar elkaar begonnen te gooien, wist ik dat het snel ging opgelost zijn.”

Toen agenten ter plaatste kwamen, vonden ze enkel nog de machete, maar was er geen spoor meer van de twee mannen. Aan de hand van de camerabeelden konden ze Lewis Roman identificeren en arresteren. Hij zit momenteel in de cel op verdenking van verboden wapenbezit, bedreiging en slagen en verwondingen.

De jongere man met de vuilnisemmer moest even in het ziekenhuis worden opgenomen om zijn wonden te laten verzorgen, maar was volgens de hulpdiensten nooit in levensgevaar.