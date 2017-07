Herentals -

In Plassendonk, Herentals Noordwijk, heeft een uitslaande brand in een bos een opslagplaats in de as gelegd. De brandweer werd rond 1u woensdagnacht opgeroepen. De opslagplaats ging volledig in de vlammen op, alleen het geraamte staat nog overeind. De oorzaak van de brand is nog onbekend.