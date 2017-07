VIDEO. Dansen op 10.000 meter hoogte, voor deze mensen begon Tomorrowland al ietsje eerder

“Where are we going? Tomorrowlaaand!” En daarna in koor: “Hee-ee, hoo-oo!” Twee uur lang, in een bomvolle Airbus A320 tussen Ibiza en Brussel. Op 10.000 meter hoogte. Amare, de zogenaamde party flight, bracht gisteren nog 180 feestvierders naar ons land voor het driedaagse festival. En of die er zin in hadden.

Onvermoeibaar waren ze, die buitenlandse gasten. En sommigen hadden al flink wat kilometers achter de kiezen. Van over de hele wereld waren ze bijeengekomen op het legendarische feesteiland voor de laatste etappe naar ons land. Vanuit Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland zelfs. Met onder hen een groot aantal Amerikanen - cliché: die vielen ook het meeste op. En op Ibiza had iedereen al stevig zitten inpilsen op de gate party, een feest in de luchthaven met dj’s, knappe danseressen en een hoop bier en gin. Terwijl het zweet stroomde, deed iedereen er z’n uiterste best het hardst te wapperen met de vlag van haar of zijn land.

De vlucht zelf was evenmin doorsnee. Elke reiziger kreeg als verwelkoming een speciaal voor Tomorrowland gecreëerd dessert van Roger Van Damme, een eigenzinnige creatie met witte chocolademousse, aardbeien, yoghurt en basilicum. De topchef was zelfs mee aan boord voor de laatste afwerking. Daarna moesten de luikjes naar beneden - weg, daglicht -, gingen de gekleurde lichten aan en mocht dj Yves V live het feest op gang trekken. Het gedreun van de voeten veroorzaakte net geen turbulentie.

Tomorrowland heeft in het buitenland intussen bijna mythische proporties. “Je moet er gewoon een keer bij zijn geweest”, klonk het. En nog: “Het is de soundtrack van een nieuwe generatie. Nergens anders ter wereld is de verbondenheid over alle landen heen zo groot.”

Vandaag kunnen de buitenlandse festivalgangers op rondreis langs de belangrijkste bezienswaardigheden in ons land, morgen barst Tomorrowland helemaal los.