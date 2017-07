AA Gent laat overbodige spits naar Duitse tweedeklasser vertrekken

AA Gent laat Emir Kujovic naar Düsseldorf vertrekken. De Zweedse aanvaller tekende bij Fortuna een contract tot medio 2020. Dat maakte de Duitse tweedeklasser woensdag bekend op zijn website.

De 29-jarige Kujovic streek vorige zomer neer in de Arteveldestad als vervanger voor Laurent Depoitre. De Zweedse international kwam toen over van Norrköping, waar hij drie seizoenen aan de slag was. In 2015 werd hij topschutter in de Zweedse voetbalcompetitie. Voor zijn passage bij Norrköping speelde Kujovic bij Halmstads (2007-2011) en de Turkse clubs Kayserispor (2011-2013) en Elazigspor (2013).

Kujovic kon bij AA Gent de verwachtingen niet inlossen. Onder Hein Vanhaezebrouck kwam hij slechts vier duels in actie.