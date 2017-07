Antwerp verliest geheime oefenpot van Cercle Brugge

In het grootste geheim – op bevel van de ordediensten – speelde Antwerp in Doorwerth een oefenduel tegen Cercle Brugge. De Great Old verloor de wedstrijd met 0-1.

Bölöni experimenteerde met Jaadi als diepste man, zonder veel succes. Na de rust eisten de hitte en de zware stage hun tol en zakte het tempo. De invalbeurt van nieuweling Ivo Rodrigues was wel veelbelovend. De Portugees pakte uit met een knappe knal, maar stuitte op de Cercle-doelman. In het slot kon Bolat eerst nog de meubelen redden, maar op een kopbal van Crysan na een corner had hij geen verhaal.

ANTWERP: Bolat, Duplus, Batubinsika (69’ Achter), Koné (69’ Colpaert), Corryn (69’ Vansteenkiste) , Haroun (69’ N’Diaye), Hairemans (69’ Omolo), Limbombe, Camus (69’ Randriambololana), Owusu (69’ Rodrigues), Jaadi (69’ Vleminckx).

DOELPUNT: 83’ Crysan 0-1.

RAFC speelde vanavond een trainingswedstrijd tegen @cercleofficial achter gesloten deuren. Lees hier het verslag!https://t.co/XS37scz6oj pic.twitter.com/Dw9ZzLRrFF — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 19 juli 2017

Rodrigues goes Justin Bieber

Na hun debuut tegen Cercle Brugge werden de twee jonge aanwinsten ­Batubinsika en Rodrigues ook officieel ingewijd binnen de Antwerpse spelersgroep. Na het laatste avondmaal van de stage moesten beide nieuwkomers een liedje zingen. Batubinsika koos voor een nummer dat vooral bij de Afrikaanse spelers bijval kreeg. Rodrigues hield het bij enkele noten van Justin Bieber.