Antwerpen / Essen - Natasja D.P. (36), de vrouw die er samen met haar vriend Bart G. (34) van wordt verdacht oud-leraar Frank Serruys (62) te hebben gedood, heeft een spoor van vernieling getrokken door de levens van al wie haar pad kruiste. “Haar kinderen hebben al véél gezien.”

Het nieuws over de arrestatie van het ‘duivelskoppel’ Natasja D.P. uit Essen en haar nieuwe verloofde Bart G. uit Lokeren is ingeslagen als een bom. Maar niet iedereen­ is even verrast. “De zaken die ...