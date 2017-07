Vanderbemden bevestigt supervorm op de 100 meter in Luik

Met een zege in de B-reeks van de 100 meter heeft Robin Vanderbemden woensdag op de internationale atletiekmeeting in Luik zijn topvorm bevestigd. Eerder dit seizoen verpulverde hij zijn persoonlijke records op de 200 en 400 meter, woensdag was de 100 meter aan de beurt. Hij bracht zijn beste tijd van 10.56 naar 10.40.

Ideale weersomstandigheden en een massa supporters leverden een avond atletiek van hoog niveau op. Een echte uitschieter kwam er niet, maar verschillende Belgen toonden wel klaar te zijn voor het WK atletiek, dat over twee weken plaatsvindt. Vanderbemden loopt in Londen de 4x400 meter en toonde in Luik dat de snelheid meer dan goed zit. Zelfs een lichte tegenwind weerhield hem er niet van zijn persoonlijk record gevoelig scherper te stellen.

Anne Zagré won de 100 meter horden in 13.00, niet ver boven haar seizoensbeste van 12.96. Nafissatou Thiam liep 13.55. Arnaud Art probeerde met de polsstok om over de WK-limiet van 5m70 te springen, maar dat bleek te hoog. Hij kwam tot 5m50, goed voor de zesde plaats.

Op 300 meter was Jonathan Borlée sneller dan zijn broers. Hij eindigde als tweede in 32.20. Kevin Borlée (32.22) en Dylan Borlée (32.51) doken ruim onder hun persoonlijk record. Pierre-Antoine Balhan kwam op de 800 meter eindelijk terug in de buurt van zijn topniveau van 2012. Hij was de snelste Belg in 1:47.46.