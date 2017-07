Turnhout - Van de 4.742 Kempenzonen en –dochters die op 30 juni 2015 de deur van hun school finaal achter zich dichttrokken, hadden er 528 precies een jaar later nog geen werk.

Het aantal schoolverlaters dat op 30 juni 2016, precies één jaar nadat ze hun studie afgesloten hebben, nog geen werk heeft, ligt met 13% het hoogst in de provincie Antwerpen. In West-Vlaanderen is dat ...