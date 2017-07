Antwerpse diamantsector ziet beterschap in volumes, maar waarde blijft dalen

De Antwerpse diamantsector zag tijdens de eerste jaarhelft de handel in ruwe diamant in volume fors aantrekken. Tegelijk bleef de vraag naar het afgewerkte product, geslepen diamant, dalen. Met 9% waardedaling tot gevolg.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de totale waarde van de in Antwerpen verhandelde diamant - ruw én geslepen samen - 24,4 miljard dollar (21,17 miljard euro). Een gigantisch bedrag, maar wel bijna twee miljard dollar minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen bedroeg de omzet nog 26,3 miljard dollar (22,8 miljard euro) en was de sector zich nog maar amper aan het herstellen na het rampjaar 2015.

Het Antwerp World Diamond Centre heeft er dan ook geen moeite mee toe te geven dat vooral de handel in geslepen diamant onder druk blijft staan. Toch zijn er tekenen van beterschap. Bij de handel in ruwe diamant was er wél een herstel van het verhandelde volume, al bleven de prijzen afglijden.

Globaal noteerde Antwerpen tijdens de eerste helft van dit jaar de invoer van 67 miljoen karaat aan ruwe diamant (1 karaat is 0,2 gram) of een toename met 19% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De uitvoer van ruwe diamant steeg met 1% tot 49 miljoen karaat. Maar de waarde van al die ruwe steentjes steeg niet: meer ingevoerde karaat betekende al met al toch 1,5% minder in omzetwaarde, of 6,6 miljard dollar. Aan de exportzijde bedroeg de waarde van de uitgevoerde ruwe diamant 5,76 miljard dollar of 13% minder.

Bij de geslepen diamant stonden alle rubrieken diep in het rood. De import van geslepen diamant daalde in volume met 8% tot 3 miljoen karaat en in waarde met 6% tot 6,1 miljard dollar. Aan de exportzijde bedroeg de daling in volume 13% tot 2,6 miljoen karaat en in waarde 9% tot 6,1 miljard dollar.

Volgens de sector heeft een en ander te maken met de aanhoudend dalende vraag bij de consumenten in de VS en in China. Daardoor dalen ook de prijzen.

Toch trekt de sector zich in dit diamantjaar op aan het feit dat de handel in ruwe diamant opnieuw aantrekt. Veelal volgt de handel in geslepen diamant dan immers op enige afstand.