Ex-havenbaas Bruyninckx gaat aan de slag bij SEA-invest

De groep SEA-invest heeft de gewezen Antwerpse haven-topman Eddy Bruyninckx opgenomen in zijn raad van bestuur. SEA-invest was de voorbije jaren de grootste investeerder in Antwerpen.

Zoals verwacht heeft Eddy Bruyninckx niet lang stilgezeten na zijn pensionering. Zelf had hij al gemeld dat hij een bvba had opgericht “om me na 1 januari bezig te houden”. Dat blijkt nu het geval: hij gaat aan de slag bij SEA-invest. Die groep van de Gentse duizendpoot Philippe Van de Vyver investeerde het voorbije decennium zwaar in de Antwerpse haven. Naast de fruitsector zorgde de groep vooral voor investeringen in tankopslag, met als klapstuk de feitelijke ‘overname’ van het Delwaidedok.

Bruyninckx bevestigt het mandaat. “Dit is een gelegenheid om te helpen waarmaken wat Sea- invest wil doen. Ik zie het havengebeuren nu van de andere kant. Het is een zeer interessant, groeiend bedrijf met een snelle interne besluitvorming.”

Zes maanden geleden onderhandelde Bruyninckx als havenbaas nog over de invulling van het Delwaidedok, maar hij pareert meteen eventuele kritiek op ethisch vlak. “Samen met de raad van bestuur van de haven heb ik in november inderdaad beslissingen genomen over de herfiguratie van het Delwaidedok. Maar ik ben nu een vrij man, en de eigenlijke concessies zijn onderhandeld door mijn opvolger Jacques Vandermeiren en zijn team.” Eerder aanvaarde Bruyninckx al een mandaat bij Aertssen (Stabroek).

Ook havenschepen Marc Van Peel ziet geen probleem. “Juridisch is dit correct. En ik kan garanderen dat de toewijzing van het Delwaidedok integer is verlopen.”