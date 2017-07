Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - Van Peer van Uffelen, ook bekend als tovenaar ‘de Grote Klos’, is alleen nog een bouwvallig kapelletje overgebleven. Daar las hij zijn gebed Mieke den Duvel voor om mensen te genezen.

De Grote Klos was in de eerste helft van de vorige eeuw een legendarische figuur. Een ‘aflezer’ of bezweerder die kwalen zoals tandpijn of een zere vinger zou hebben kunnen genezen. Hij kon ook duivels ...