Eerste trajectcontroles gaan 1 augustus van start

Mechelen - Op twee plaatsen in Mechelen vinden vanaf dinsdag 1 augustus trajectcontroles plaats tegen overdreven snelheid. Bestuurders die een overtreding begaan, krijgen gedurende de eerste maand nog geen boete.

Bestuurders met een zware voet zijn gewaarschuwd. De voorbije maanden heeft de stad geïnvesteerd in extra camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) voor de trajectcontroles. “Dat doen we niet om mensen te pesten of om een heksenjacht te organiseren, maar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is een van de prioriteiten in ons veiligheidsbeleid”, zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Over minder dan twee weken zijn de eerste trajectcontroles actief. Daarvoor heeft de stad in overleg met de lokale politie Mechelen-Willebroek twee locaties uitgekozen. Een eerste is de Liersesteenweg in Mechelen-Noord waar de maximumsnelheid wordt teruggebracht tot 50 kilometer per uur, een tweede de drukke verkeersas naar Kapelle-op-den-Bos tussen de Mechelseweg en de Expoelstraat in deelgemeente Hombeek. “Wij hebben voor die twee plaatsen gekozen na een weging. Bewoners klagen er het meest over overdreven snelheid”, stelt de burgemeester.

Om de maatregel bekend te maken, komt er vanaf volgende maand een informatiecampagne. Zo komen er op de invalswegen aanhangwagens van de politie die de trajectcontroles aankondigen. “We gaan ze ook bekendmaken in ons stadsmagazine de Nieuwe Maan en op sociale media”, geeft de burgemeester aan.

Overtreders krijgen brief thuis

Boetes hangen er voorlopig nog niet vast aan overtredingen. De stad en de politie wil de bestuurders in augustus eerst de kans geven om te wennen aan het systeem. “Bestuurders die in de fout gaan, krijgen thuis een brief in de bus om hen te wijzen op de overtreding”, zegt Somers. Vanaf 1 september volgen er wel bekeuringen.

De burgemeester heeft ook al argumenten klaar tegen mogelijke kritiek op de controles. “Ik vind trajectcontroles net een veel eerlijker systeem dan de traditionele snelheidscontroles met een flitsauto. Elke bestuurder weet dat hij gecontroleerd wordt en aan welke snelheid hij of zij zich moet houden. Pech of geluk bestaan niet met dit systeem, want iedereen wordt gecontroleerd”, legt Bart Somers uit.

Begin augustus maakt het stadsbestuur de timing bekend voor de andere trajectcontroles in de stad. In totaal voert ze de controles in op een twaalftal plaatsen. Onder meer op de Brusselse- en de Leuvensesteenweg, maar bijvoorbeeld ook in de Dorpstraat in Leest en in de Koning Albertstraat in Walem. In de loop van dit najaar moeten alle camera’s daarvoor operationeel zijn.