Redt Trump Trumpcare met ‘vakantieverbod’ voor senatoren?

Met een soort ‘vakantieverbod’ voor (Republikeinse) senatoren wil VS-president Donald Trump alsnog Trumpcare, zijn hervorming van de gezondheidszorg, op de kaart zetten.

Maandag was de vooralsnog laatste poging van Trump om Obamacare af te schaffen mislukt, en dat door verzet in eigen Republikeinse rangen. Volgens het ‘partijoverstijgend’ Congressional Budget Office CBO (samengesteld uit leden van de twee partijen) hadden de voorgestelde ingrepen alle een negatieve impact op de gezondheidszorg van miljoenen Amerikanen.

Dinsdag had Trump gezegd dat de beste oplossing wellicht is, Obamacare te laten falen. Dan zijn volgens hem de Democraten wel volgens hem gedwongen mee te werken aan een oplossing.

Voorzitter Mitch McConnell van de Republikeinse meerderheidsfractie in de senaat zei woensdag dat volgende week een nieuwe stemming moet worden gehouden over een pakket maatregelen die alle ruimte laten voor veranderingen en (liefst) verbeteringen. Donald Trump suggereerde dat hij een soort ‘vakantieverbod’ overwoog.

De geviseerde senatoren ‘zouden de stad (Washington, red.) niet mogen verlaten zolang we geen plan voor de ziekteverzekering hebben, zolang we de mensen geen fantastische gezondheidszorg kunnen aanbieden’, zei Trump. Woensdagmiddag ontving hij alle zich nog in de hoofdstad bevindende GOP-senatoren voor een gespreksronde in het Witte Huis.