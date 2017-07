Oude Antwerpse tram wordt restaurantje in Plopsapark

Met een zware vrachtwagen is woensdag een oude Antwerpse tram opgehaald om naar het Duitse Plopsapark ‘Holiday Park’ te worden gebracht. Daar wordt het oudje een restaurant.

Enkele weken geleden veilde De Lijn twee PCC-trams uit het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Eén daarvan werd voor 6.250 euro gekocht door de Plopsa Group.

“We brengen de tram naar ons Holiday Park in het Duitse Hbloch, waar we de PCC gaan verbouwen tot een restaurantje in ons verkeerspark”, zegt de CEO van de Plopsa Group, Steve Van den Kerkhof.

Uiterlijk blijft behouden

De oude tram werd woensdag in Hoboken opgehaald door een grote vrachtwagen. “We gaan ter plaatse nog eens 40.000 euro investeren om de tram geschikt te maken als restaurant. Maar aan het uiterlijk van de tram zal er wellicht weinig veranderen”, zegt Steve Van den Kerkhof.

Wie de tram als restaurant wil bewonderen, kan vanaf april volgend jaar in het park terecht. Want de Plopsa Group heeft geen plannen om nog een tweede tram te kopen.

Wie alsnog een PCC wil kopen, krijgt een herkansing. “We gaan binnenkort opnieuw acht PCC’s veilen. Ze worden dit najaar vervangen door nieuwe Albatrossen”, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA).

Tegen 2023 moeten alle PCC’s uit het Antwerpse straatbeeld verdwenen zijn.

De twee trams die in juni werden geveild brachten 12.750 euro op. Voor de trams die nu onder de hamer gaan is de minimumprijs 250 euro. Bieden kan tot en met 9 augustus.

