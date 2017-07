De mobiliteitsknoop in Vlaanderen oplossen is geen verhaal van links of rechts, het is een verhaal van gezond verstand en de juiste keuzes maken

Het zal de gemiddelde Antwerpenaar wellicht ontgaan, maar het openbaar vervoer is hot. Steeds meer Europese steden investeren jaarlijks tientallen miljoenen euro’s in trams en bussen. In Londen, New York en Berlijn, om maar enkele steden te noemen, wordt het openbaar vervoer als oplossing nummer één naar voren geschoven om zich te verplaatsen in de stad. De budgetten zijn navenant en voor Vlaamse normen exorbitant.

De openbare vervoersmaatschappij De Lijn ligt vaak onder vuur en lang niet altijd onterecht. Hun service kan beter en de manier waarop ze met hun klanten omgaan is vaak ondermaats. Het is onbegrijpelijk dat er na jaren van investeringen nog altijd geen gebruiksvriendelijk systeem is dat wachtende reizigers erop wijst wanneer er een tram of bus aan de halte komt. Je zal maar ergens aan een halte in het Antwerpse op een tram of bus staan wachten.

Maar daarmee is de kous niet af. Al jaren durft geen enkele minister, van welke kleur dan ook, resoluut de kaart van het openbaar vervoer te trekken. In de vorige legislaturen hebben de socialisten een niet onverdienstelijk parcours gereden, maar een echte, ondubbelzinnige, keuze werd er nooit gemaakt. En dat is nu, met de N-VA, aan de macht niet anders.

De partij van Bart De Wever gokt op twee paarden. Ze willen zowel de automobilist als de gebruiker van het openbaar vervoer tevredenstellen. Met als gevolg dat er te weinig gebeurt. Antwerpen is een mooi voorbeeld. De N-VA begon haar legislatuur met de boodschap dat er op mobiliteitsvlak voor iedereen wat lekkers moet zijn. Wie met de tram wil rijden moet dat kunnen, wie zijn auto overal en altijd voor de deur wil zetten moet dat ook kunnen. Zo werkt het niet.

Ook de N-VA heeft ondertussen begrepen dat het openbaar vervoer vaker dan gedacht het beste alternatief is om zich van A naar B te verplaatsen. Als zelfs burgemeester Bart De Wever promotie begint te maken voor de tram als alternatief voor de auto, weten we wel hoe laat het is. Laten we het erop houden dat de dagelijkse realiteit de politieke realiteit heeft ingehaald.

Een pleidooi voor een efficiënt openbaar vervoer is geen aanval op de automobilist. Elke vorm van vervoer zal nog wellicht een rol spelen in onze samenleving. Ook de auto. Maar het zou wenselijk dat de overheid, wie anders, met een duidelijke boodschap komt. En die is dat de het gebruik van de auto in sommige delen van de stad niet langer wenselijk is.

Dat, gekoppeld aan een budget waarmee De Lijn echt het verschil kan maken, zou een flinke stap vooruit zijn. De mobiliteitsknoop in Vlaanderen oplossen is geen verhaal van links of rechts. Het is een verhaal van gezond verstand en de juiste keuzes maken. Tijd om er aan te beginnen. En het mag wat kosten.

Door Patrick Van de Perre - redacteur stadsredactie