Springtuig van 50 kilo komt boven

Geel - Niels Belmans (19) uit Balen toont een grote obus op een veld in de Vaartstraat in Geel-Ten Aard. Gisteren om 19u ontdekte hij de zware granaat toen hij samen met enkele kompanen het veld, waar pas bomen werden gerooid, met metaaldetectoren inspecteerde.

“De obus lag ongeveer 25 centimeter diep. Het is een groot exemplaar van zeker 50 kilo, onmogelijk om alleen op te tillen”, legt Niels Belmans uit. Het gaat om Engels afweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, komt het springtuig vandaag ophalen. Het is niet de eerste keer dat in Geel-Ten Aard munitie wordt gevonden. Er is daar tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk hard gevochten.