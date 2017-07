Wommelgem / Antwerpen - Voor de tweede keer organiseert Glenn Pellis (27) op zaterdag 29 juli op Den Eigen Heerd in Wommelgem de Antwaarpsen Dag. “Antwerpse muziek verdient meer aandacht”, vindt hij.

Glenn Pellis uit Ekeren is zelf nog maar een twintiger, en toch is hij volledig in de ban van de ‘Antwerpstalige’ muziekscène. Zelf startte hij in maart vorig jaar met vier trawanten een Antwerpse groep ...