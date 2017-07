Metejoor genomineerd voor Doorbraak van het jaar

Vosselaar - Metejoor, het zangproject van Joris van Rossem uit Vosselaar, is door Radio 2 genomineerd voor Doorbraak van het jaar. Zijn debuutsingle Ik hou van jou valt goed in de smaak.

Joris van Rossem (26), de broer van Lisa uit The Voice, lanceerde in mei van dit jaar onder de artiestennaam Metejoor zijn eerste single Ik hou van jou. De debuutsingle van het Vosselaarse zangtalent is opgepikt door Radio 2. Metejoor is door de zender zelfs genomineerd voor Doorbraak van het jaar. “Ik moet in deze categorie opboksen tegen zeer zware tegenstanders zoals Van Echelpoel, Milo Meskens en Blanche, maar ik ga er volledig voor”, zegt van Rossem. De zanger is in het dagelijkse leven functional trainer en bewegingscoach. In oktober van vorig jaar stond hij in Vosselaar voor de eerste keer op het podium met zijn zus Lisa.

Op 13 augustus om 22u wordt na een liveshow in Blankenberge de Radio 2-zomerhit bekendgemaakt. Ook de muziektrofeeën Doorbraak van het jaar, Beste solo-artiest en Beste groep worden dan uitgereikt. Stemmen kan nog tot zondag 23 juli.

https://radio2.be/zomerhit/stem-voor-de-radio-2-zomerhit-2017