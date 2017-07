Drie dagen dansen onder de treurwilg

Antwerpen -

Het is een droomlocatie, die van Café Le Tour. Zo goed als badend in het water en omgeven door een reusachtige treurwilg word je hier even helemaal weggezogen uit de stadse drukte. Oorspronkelijk kwamen liefhebbers hier om de Tour de France te volgen. Maar ondertussen is deze zomerbar er een waar iedereen die ze ontdekt heeft naar terugkeert. Komen daar dit weekend nog eens drie feesten bovenop om het helemaal af te maken.