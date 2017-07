Chelsea bereikt akkoord over transfer Morata (en dat is slecht nieuws voor Batshuayi)

De Engelse landskampioen Chelsea maakte op woensdagavond bekend dat het een akkoord heeft bereikt met Real Madrid omtrent de transfer van Alvaro Morata. Als de Spaanse spits slaagt voor zijn medische testen, wordt hij vanaf volgend seizoen een rechtstreekse concurrent voor Michy Batshuayi bij de Blues.

De 24-jarige spits hielp Real Madrid vorig seizoen aan een 33e landstitel en een tweede eindoverwinning in de Champions League, maar was in Madrid vooral bankzitter. Toch wist Morata 15 keer te scoren, waarmee de spits toch bewijst een neus voor goals te hebben. Twee jaar geleden maakte Morata het mooie weer bij Juventus, dat hem in 2014 voor 20 miljoen euro wegkocht bij Real Madrid. De Koninklijke had een clausule laten opnemen waarin stond dat ze Morata konden terugkopen voor 30 miljoen euro, en deden dat ook in 2016.

De komst van Alvaro Morata betekent slecht nieuws voor Rode Duivel Michy Batshuayi. Nu het nog steeds niet zeker is of Diego Costa vertrekt of niet, lijkt de spits een plaatsje te zakken in de rangorde. Diego Costa wil naar zijn ex-ploeg Atlético Madrid, maar die kunnen tot januari geen transfers doen.