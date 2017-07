Griepepidemie nekt nu ook chirokamp in Brasschaat

Brasschaat - Nadat eerder op de dag bekend raakte dat een kamp van de KSA uit Westmalle in Tenneville in de provincie Luxemburg vroegtijdig diende te worden beëindigd nadat een virus heel wat leden te pakken had, is nu ook een chirokamp in Brasschaat met een sisser afgelopen.

De chirojongens uit het Limburgse Opglabbeek zetten hun kamp twee dagen vroeger dan voorzien stop, nadat heel wat leden ziek werden. Bijna de helft van de zowat honderd aanwezigen kreeg tijdens het kamp te kampen met buikgriep.

Vooral in de nacht van dinsdag op woensdag sloeg het virus ongenadig toe en voornamelijk de kleinste kinderen werden getroffen. “In die omstandigheden leek het ons beter om het kamp grotendeels af te breken”, vertelt chiroleider Pieterjan Oosterbos. “Twintig à dertig leden van de oudste groepen blijven wel nog tot vrijdag in Brasschaat. De jongste leden werden intussen allemaal opgehaald door hun ouders. Niemand was er echt erg aan toe, maar het is natuurlijk niet leuk dat de bivak zo moet eindigen.”