‘De zotte baron’ gebruikte geheime keldergang om Sint-Guibertuskerk binnen te glippen

Schilde -

Vergeet zeker niet je laarzen mee te brengen”, had gids Patrick Anthoni vooraf gewaarschuwd. “Het water kan er een halve meter hoog staan.” Op een bloedhete donderdag­ochtend stapten we wat oneerbiedig gelaarsd de Sint-Guibertuskerk van Schilde binnen. We zijn nieuwsgierig. De gids had ons een ondergrondse geheime gang beloofd, gegraven door een zotte baron...