Het verhaal van ‘Trientje’, de bedlegerige vrouw die duizenden pelgrims bedotte in Stabroek

Historicus Philippe Beaujean van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder geraakte gefascineerd door het verhaal van Catharina Vingerhoedt. In het Poldermuseum vond hij een foto van een bedlegerige vrouw en in een artikel in Polderheem ontrafelt hij het mysterie van ‘heilig Trientje’.