Benoot vloekt: “Ik probeer niet ziek te worden, maar kreeg vanochtend al om 6u30 controle”

Dan probeer je al uit alle macht niet ziek te worden in je allereerste Tour de France, krijg je om half zeven ’s morgens dopingcontrole. Het overkwam Lotto Soudal-renner Tiesj Benoot net voor de voorlaatste bergrit. “Bevorderlijk voor de nachtrust was dat niet echt”, zei hij voor de camera’s van Sporza.

Lotto Soudal-junior Tiesj Benoot had gehoopt zich te tonen in de Alpenrit over giganten als de Galibier, maar kon zich niet op de voorgrond knokken. “Het was pijnlijk, de eerste keer in mijn leven de Galibier opfietsen”, grimaste Benoot na aankomst. “Ik probeerde wel mee te zijn, maar ik voelde me echt slecht. Ik ben een beetje ziek. Hoe dat kwam? Ik weet het niet, dit is de eerste keer voor mij. Ach, al bij al heb ik het gezien de omstandigheden nog redelijk gedaan. Het was pas als we boven de 2.000 meter gingen dat ik het echt lastig heb gehad.”

“Voor mijn eerste grote ronde ben ik wel nog redelijk goed in de derde week. Nu het is alleen nog hopen dat ik niet ziek word. Vanochtend heb ik al om half 7 controle gehad. Bevorderlijk voor de nachtrust was dat niet echt.”