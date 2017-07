Pauwels moppert op Contador: “Hij nam amper over”

Serge Pauwels toonde zich ijzersterk in de voorlaatste bergrit van de Tour tussen La Mure en Serre Chevalier. De Belg maakte deel uit van een groepje met de ex-Tourwinnaar Alberto Contador en Primoz Roglic, die de etappe zou winnen. Pauwels hekelde achteraf het gebrek aan werklust van Contador. “Hij nam amper over.”

Pauwels prees zich al gelukkig toen hij samen met Contador en Roglic kon demarreren op de Galibier. “Ik zag het wel zitten met ons drieën, maar Contador nam amper over. Dat is nochtans niet van zijn gewoonte, maar misschien was hij wel gewoon niet goed genoeg. Ach, hij is een grote coureur, dus ik was al blij dat ik met hem mee was.”

Nadat Roglic alleen ging, weigerde de Spanjaard echter opnieuw de krachten te bundelen met onze landgenoot. “Toen Roglic ging, zette Contador zich opnieuw in mijn wiel. Toen is bij mij het licht ook nog uitgegaan en daarna is de groep met de gele trui nog over mij gegaan. Ik wou strijdend tenonder gegaan, want Roglic was sowieso te sterk vandaag “

Voor Pauwels kwam de zege van Roglic overigens niet echt als een verrassing. “Vanochtend in de bus zei ik al dat Roglic mijn favoriet was. Gisteren heeft hij de grupetto genomen om vandaag fris te zijn en toen heb ik met hem gesproken. Hij zei toen al dat hij wat wilde proberen vandaag.”