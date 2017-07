Alle Belgische profclubs sluiten deal met eenzelfde bedrijf om sponsorovereenkomsten door te lichten

Brussel - Alle Belgische profclubs gaan het komende seizoen samenwerken met sportmarketingadviseur Nielsen Sports. Dat maakte de Pro League woensdag bekend. De teams uit de Jupiler Pro League verlengen de samenwerking, de clubs uit de Proximus League stappen mee in de collectieve overeenkomst.

Nielsen Sports zal de media-exposure van de 24 Belgische profclubs analyseren en opnieuw beoordelen. Op basis van de gegevens die de internationale sportmarketingadviseur levert, kunnen de clubs hun bedrijfsstrategie bijschaven. “De dienstverlening aan de clubs zal worden versterkt door voortdurende ondersteuning bij het gebruik van de geleverde onderzoeksresultaten om op die manier de positie van de clubs op de sponsormarkt in België te optimaliseren en de clubs te adviseren bij hun gesprekken met hun huidige en potentiële partners”, legt de Pro League uit. “De clubs van de Pro League hebben ervoor gekozen om de waarde van de sponsorovereenkomsten met hun verschillende partners te beoordelen op basis van dezelfde criteria. Deze collectieve overeenkomst met een gerenommeerd bedrijf getuigt van de professionaliteit van onze clubs. Bijzonder vermeldenswaardig is dat deze aanpak dit seizoen wordt overgenomen door de clubs van de Proximus League.”

“In het afgelopen seizoen hebben we een echte vertrouwensrelatie met de clubs kunnen ontwikkelen, waardoor we hen beter begrijpen en dus beter kunnen inspelen op hun behoeften. Sportmanagement in België wordt steeds professioneler en we zijn er trots op een rol te spelen in dit proces,” laat Jérôme Bouchat, Managing Director van Nielsen Sports in België, optekenen.