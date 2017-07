Roglic schudt Pauwels af op Galibier en wint rit, Aru tuimelt uit top drie

Fabio Aru mag zijn gele dromen opbergen. De Italiaan kon niet volgen toen Romain Bardet de debatten opende tijdens de beklimming van de Galibier, op 20 kilometer van de aankomst. Rigoberto Uran springt dankzij bonificaties naar de tweede plaats, Romain Bardet blijft derde. Zowel Uran als Bardet hebben 27 seconden achterstand op Froome. Aru zakt terug naar plek vier. De ritzege ging naar de Sloveen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), die Serge Pauwels achterliet op de Galibier.

Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe en de Col du Galibier: jawel, het peloton zat vandaag in de Alpen, met ronkende namen op het programma. Een rit van 183 kilometer met vier beklimmingen, een ideaal ritprofiel voor vluchters dus maar ook belangrijk voor de klassementsmannen. De beklimming van de Galibier was meteen ook de voorlaatste kans voor Aru of Bardet om Froome uit het geel te rijden, morgen volgt dan de spetterende finale in de bergen met de beklimming van de Izoard.

Foto: AFP

Na twintig kilometer rijden was er nog geen groepje weggeraakt, wat zorgde voor gewriemel in het peloton. Op een recht stuk weg werd er gevallen, Steve Cummings dook het veld in en onder meer Marcel Kittel ging tegen het asfalt. Kittel trok een pijnlijke grimas, reed toch verder maar zou na honderd kilometer toch opgeven. Exit Marcel Kittel, een serieuze anticlimax in de razend spannende strijd om het groen.

Voorin ging de wedstrijd natuurlijk door, een grote groep met 29 renners reden weg met daarbij twee Belgen: Serge Pauwels en Thomas De Gendt. Die laatste rijdt in deze derde Tourweek nog rond met één doel: de Superstrijdlust veroveren. Net voor de top van de Col d’Ornon reed De Gendt dan ook weg uit de kopgroep, Michael Matthews vervoegde hem voorin met de strijd om de groene trui in gedachten — op dat moment zat Marcel Kittel nog in koers.

Foto: AFP

Quintana zakt door het ijs

In het peloton gooide Alberto Contador intussen de stok in het hoenderhok. De Spanjaard van Trek wil zijn (laatste?) Tour nog redden met minstens een plaats in de top tien, en kreeg die andere gevallen favoriet Nairo Quintana mee. Op de Croix de Fer leken de twee samen weg te rijden van het peloton waar Sky de scepter zwaaide, maar toen moest Quintana lossen. De Colombiaan had bergop opnieuw loden benen en zou wegzakken in de anonimiteit.

Terwijl Thomas De Gendt knap de volle buit pakte op de top van de Croix de Fer, maakte Alberto Contador de aansluiting bij de achtervolgende groep. Voor De Gendt was het zijn laatste wapenfeit van alweer een prachtige dag in de aanval, daarna liet de vrijbuiter van Lotto-Soudal zich inlopen door het peloton.

De Belgen in de kopgroep bleven zich echter in de spotlight rijden, want na een aanval van Primo Roglic op de Télégraphe konden slechts twee renners volgen: Alberto Contador en... Serge Pauwels. Contador had aan de voet van de Télégraphe af te rekenen met materiaalpech, maar kon gelukkig snel verder. Terwijl de drie renners zij aan zij de Galibier beklommen, moest Nairo Quintana ook de groep der favorieten laten rijden.

Foto: Photo News

Aru verliest twee plaatsen

Het was niet Serge Pauwels of Alberto Contador die als eerste bovenkwamen op de Galibier, wel de sterke Sloveen Primoz Roglic. Pauwels viel tot tweemaal toe aan op de flanken van de mythische Alpencol, maar werd telkens geremonteerd. Bij de poging van Roglic was het wel prijs: op 34 kilometer van de meet begon hij aan zijn uiteindelijk succesvolle aanval.

In de groep der favorieten ging het intussen ook om de prijzen. Romain Bardet toonde nogmaals over superbenen te beschikken en bestookte Chris Froome keer op keer. De gele trui kon Bardet niet bedreigen, Fabio Aru wél. De Italiaan van Astana kon niet volgen en moest de groep der favorieten laten rijden. Bardet moet tot morgen wachten om een laatste keer de gele trui proberen te bedreigen, de tweede plaats heeft de Fransman na vandaag wel stevig beet.

Foto: Photo News

Aru zou de verliezer van de dag worden, hij was de enige renner uit de top vijf die niet in de groep-Froome zat in de afdaling van de Galibier. Mikel Landa en Rigoberto Uran waren wel van de partij, al moest Landa alle zeilen bijzetten om in het wiel van Uran te raken. Terwijl Primoz Roglic de handen in de lucht mocht steken in Serre-Chevalier, bedroeg de achterstand van Fabio Aru al zo’n 40 seconden. Uiteindelijk zou de Italiaan één minuut verliezen. Hij valt uit de top drie en staat nu vierde. Chris Froome toonde zich alert aan de finish en pakte nog enkele bonificaties voor de neus van Romain Bardet weg.

Donderdag staat de laatste Alpenetappe op het programma. Dan krijgen de renners de Col de Vars als aperitiefhapje, de beklimming naar de Col d’Izoard is het hoofdgerecht. De laatste aankomst bergop in deze Tour.

Foto: Photo News

Rituitslag:

1. Primoz Roglic

2. Rigoberto Uran +1’13”

3. Chris Froome +1’13”

4. Romain Bardet +1’13”

5. Warren Barguil +1’13”

6. Mikel Landa +1’16”

7. Daniel Martin +1’43”

8. Alberto Contador + 1’44”

9. Louis Meintjes +1’44”

10. Fabio Aru +1’44”

Algemeen klassement:

1. Chris Froome

2. Rigoberto Uran +27”

3. Romain Bardet +27”

4. Fabo Aru +53”

5. Mikel Landa +1’24”