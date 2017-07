Noorwegen wil Red Flames niet onderschatten: “België is een lastig te kloppen team”

Net als België telt Noorwegen na één speeldag in groep A op het EK vrouwenvoetbal in Nederland nog nul punten en dus moeten er donderdag punten gesprokkeld worden in de onderlinge confrontatie in Breda.

Als vice-Europese kampioen en tweevoudig toernooiwinnaar ligt de druk bij de Noren nog wat hoger dan bij de Red Flames, die debuteren op een groot toernooi. “Ik zeg niet dat we moeten winnen”, want dat hangt van het resultaat in de andere wedstrijd af”, vertelde de Noorse bondscoach Martin Sjögren woensdag tijdens de persconferentie in het Rat Verleghstadion. De verliezer van het duel is wel meteen uitgeschakeld voor de kwartfinales.

De veertigjarige coach heeft ook de wedstrijd van de Belgen tegen Denemarken aandachtig bekeken. “We hebben België uitvoerig gescout en we kennen hun kwaliteiten. Het is een ander team dan Nederland, met een meer directe stijl, fysieker ook. Het zijn harde werkers en voorin loopt er heel wat kwaliteit. Tegen de Denen had België een lastige start, nadien kantelde de wedstrijd en op basis van de tweede helft verdienden ze zeker een gelijkspel. Het was een wedstrijd met twee verschillende gezichten. Maar ze hebben zeker laten zien dat ze een bijzonder lastig te kloppen team zijn.”

Net als bij de Red Flames loopt de Noorse weelde vooral voorin, met aanvallende middenveldster Andrine Hegenberg (Birmingham City/Eng) en haar jongere zus Ada (Olympique Lyon/Fra), de absolute vedette van het team, dat in een soepele 4-4-2 zal aantreden.