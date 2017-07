Puntgevel begeeft het na windstoot

Schelle - Een puntgevel van een woning in aanbouw in de Steenwinkelstraat in Schelle heeft het woensdagmiddag begeven na een hevige rukwind. Niemand raakte gewond.

De brokstukken vielen naar beneden maar kwamen niet op de openbare weg terecht. Omdat het bouwverlof is was er ook niemand op de werf aanwezig en raakte niemand gewond. De brandweer werd erbij gehaald om te kijken of er nog brokstukken konden vallen. De toestand van een andere puntgevel werd bekeken om te vermijden dat die het ook zou begeven tijdens een onweersbui.