Verenigde Eigenaars vragen Schauvliege om eerst gevolgen te onderzoeken van omzendbrief

Brussel - De Verenigde Eigenaars, samen met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), vragen Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) om haar nieuwe omzendbrief niet toe te passen tot de concrete gevolgen ervan onderzocht zijn. De VE menen dat de omzendbrief de voorraad bouwgrond drastisch zal beperken, met als gevolg dat de prijs ervan sterk zal stijgen.

Volgens de Verenigde Eigenaars bepaalt de omzendbrief dat voor bouwgronden die niet gelegen zijn binnen stedelijke gebieden of geselecteerde kernen voorafgaand een grondig onderbouwde behoefte- en voorzieningenstudie moet uitgevoerd worden voor een nieuwe bouwproject kan gerealiseerd worden. Het kabinet-Schauvliege sprak dat al enigszins tegen in krantenartikels: “Alleen wie extra natuur- of landbouwgebied wil aansnijden voor woningen of een bedrijf moet vooraf aantonen dat er behoefte is aan die woningen en dat ze niet elders kunnen worden gerealiseerd”, zei woordvoerder Jan Pauwels, die benadrukte dat wie een huis op zijn bouwgrond wil zetten géén behoeftestudie moet afleveren.

“De impact op eigenaars van bouwgrond is erg groot”, zeggen de VE desondanks. “In heel wat gemeenten ligt tot de helft van de bouwgronden buiten de stedelijke gebieden of kernen.” De VE hekelen ook dat eigenaars die willen bouwen de bijkomende kosten van een woonbehoeftestudie moeten dragen en dat de kans reëel blijft dat een bouwvervunning wordt geweigerd.

“De boskaart, die terecht werd ingetrokken door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bracht de rechtszekerheid in het gedrang van tienduizenden eigenaars. Deze omzendbrief gaat over een veel grotere oppervlakte. Er bestaat bovendien geen mechanisme dat het waardeverlies ten opzichte van de marktwaarde tijdig en volledig compenseert”, klinkt het.

“Door de voorraad bouwgrond zo drastisch te beperken, wordt de betaalbaarheid van het wonen nog problematischer. Volgens de omzendbrief moet er voornamelijk gebouwd worden binnen de bestaande verharde ruimte. Heel wat andere projecten buiten de kernen zullen niet meer kunnen gerealiseerd worden. Dit heeft tot gevolg dat de prijs van de beperkte voorraad bouwgrond die nog bebouwd kan worden, aanzienlijk zal stijgen”, besluiten de Verenigde Eigenaars, die vragen om de omzendbrief niet toe te passen tot de gevolgen onderzocht zijn.

Eerder vroeg al de VCB om de omzendbrief aan te passen. Directeur Marc Dillen zei dat hij in de omzendbrief niet las wat het kabinet-Schauvliege erover verklaarde in krantenartikels. Samen met Voka vraagt de VCB ook op korte termijn overleg met de minister.

(belga)