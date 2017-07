Sociale partners kritisch voor wijk-werken

Brussel - De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft kritiek op het systeem van wijk-werken dat de Vlaamse regering wil invoeren ter vervanging van het PWA-stelsel. Zo vormt het wijk-werken volgens de verzamelde Vlaamse sociale partners bijvoorbeeld geen alternatief voor “personen die niet of nauwelijks te activeren zijn en voor wie een beperkt aantal uren professionele prestaties wellicht blijvend de hoogst haalbare doelstelling is”. Dat staat te lezen in een advies van de SERV.

Vlaanderen wil vanaf 2018 het systeem van wijk-werken invoeren. Dat systeem moet de werking van de PWA’s (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) vervangen en moet werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen op een laagdrempelige manier tijdelijk werkervaring op te doen.

Wijk-werkers zullen een beperkt aantal uren (max. 60 uur/maand en 630 uur/jaar) kunnen presteren in een specifieke, toegankelijke werkomgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes bij mensen thuis zoals het gras afrijden, om voor- en naschoolse kinderopvang, om het bedelen van maaltijden aan huis... De wijk-werkers krijgen daarvoor een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop de werkloosheidsuitkering. Bedoeling is dat de betrokkenen binnen het jaar de volgende stap kunnen zetten in een traject naar werk.

In een advies tonen de sociale partners, verenigd in de SERV, zich niet zo mals voor de plannen van de Vlaamse regering. Zo vindt de SERV dat een bepaalde doelgroep uit de boot dreigt te vallen. Het gaat dan met name om de groep met het profiel van veel mensen die nu in het PWA-stelsel zitten, mensen met een heel grote afstand tot de arbeidsmarkt en voor wie een beperkt aantal uren werk de hoogst haalbare vorm van tewerkstelling is. “Voor deze doelgroep is er momenteel nog steeds geen gepast instrument voorzien”, staat in het SERV-advies.

Wijk-werken wil ook passen in een ‘traject naar werk’, maar de SERV vraagt zich af of die ambitie wel gehaald zal worden. “De SERV is van mening dat het systeem bijzonder weinig handvaten bevat om deze doelstelling te bereiken”, klinkt het. “Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de doorstroom naar het NEC (normale economische circuit, red.) te realiseren, moet het beleid o.a. inzetten op kwaliteitsvolle toeleiding en begeleiding en op competentie-versterkende en -ondersteunende acties”.

(belga)