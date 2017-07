Vrachtwagen met houthakselaar vat vuur door slepende remmen

Mechelen - Iets na drie uur woensdagnamiddag vatte een vrachtwagen met houthakselaar vuur op de Brusselsesteenweg in Mechelen. Slepende remmen zorgden ervoor dat de vrachtwagen de autosnelweg diende te verlaten en zich aan de kant moest zetten.

“De chauffeur heeft nog geprobeerd om de trekker los te koppelen van de hakselaar, maar dat lukte niet meer”, vertelt brandweerofficier Michiels van de hulpverleningszone Rivierenland. “Daarop vatte de middelste as vuur. De rubberen banden zorgden voor een hevige rookontwikkeling, maar de brand was in enkele minuten tijd geblust.”

De Brusselsesteenweg moest een tijdlang afgesloten worden voor het verkeer, dat een omleiding via het industriepark Mechelen-Zuid diende te volgen. Even na half vier werd één rijstrook opnieuw vrijgegeven.