Vissen blootgesteld aan olie nemen slechtere beslissingen

Zelfs de kleinste hoeveelheid olie kan ervoor zorgen dat koraalrifvissen onverstandige, risicovolle beslissingen nemen. Dat blijkt uit een Australische studie die dinsdag in het tijdschrift ‘Nature Ecology and Evolution’ gepubliceerd werd.

“De vissen waren niet in staat om het onderscheid te maken tussen vriend en vijand, verplaatsten zich niet meer in groep en maakten slechte keuzes over hun leefgebied”, klonk het woensdag bij Jodie Rummer, een co-auteur van de studie.

De vissen die aan olie blootgesteld werden, reageerden volgens haar ook traag op gevaar, alsof ze in dronken of gedrogeerde toestand verkeerden. “Ze kozen voor het minst geschikte leefgebied. In plaats van een gezonde koraal, kozen ze voor open water of een vervuilde koraal”, vervolgde Rummer. “Daar was voeding noch bescherming tegen een vijand te vinden.”

De studie werd uitgevoerd aan Lizard Island in het Great Barrier Reef. Vijf weken lang werden zes soorten koraalrifvissen onderzocht, waaronder de monniksvis, die te zien was als Nemo’s neef in de animatiefilm “Finding Nemo”. Door het risicovolle gedrag maken de vissen meer kans om opgegeten te worden door hun natuurlijke vijanden. Bovendien neemt door de blootstelling aan olie ook het sterftecijfer toe.

De studie keek naar wat er gebeurde met de vissen die tijdens de eerste drie weken van hun leven met olie in aanraking kwamen. “Het gaat om een hoeveelheid olie die vergelijkbaar is met een paar druppels in een olympisch zwembad. Maar het veranderde hun gedrag aanzienlijk”, aldus de onderzoekster.

Naar schatting belandt jaarlijks wereldwijd meer dan zes miljoen ton petroleumproducten in de oceanen, afkomstig uit de industrie, steden en scheepvaart.

