Comité P maakt zich zorgen: kan politie wel adequaat ingrijpen bij ernstige, onverwachte gebeurtenissen?

Brussel -

Het Comité P, het controleorgaan van de politie, maakt zich zorgen over de capaciteit van de politie om bij onverwachte, ernstige en gelijktijdige gebeurtenissen voldoende agenten te kunnen mobiliseren. De maximumcapaciteit is immers gedaald, luidt het in een rapport van het Comité P, waarover La Dernière Heure woensdag schrijft. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zegt dat de tekorten worden weggewerkt.