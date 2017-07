Europese Commissie wil 40 procent vrouwen in topmanagement

Brussel - De Europese Commissie neemt bijkomende maatregelen om ervoor te zorgen dat 40 procent van haar managementfuncties binnen twee jaar door vrouwen wordt ingevuld. Het is één van de blikvangers van het nieuwe personeelsbeleid dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie woensdag heeft goedgekeurd.

Vrouwen maken 55 procent van het personeelsbestand van de Commissie uit, maar op managementniveau bezetten ze slechts 34 procent van de posten. Tegen november 2019 wil de Commissie dat aantal opkrikken tot 40 procent. Er is al vooruitgang geboekt, onder meer via doelgerichte coaching, maar volgens voorzitter Jean-Claude Juncker moet er nog meer gebeuren. Daarom komen er nu ook onder meer individuele doelstellingen per departement.

Daarnaast keurde de Commissie ook een diversiteitsstrategie goed. Zo zullen personeelsleden met een handicap nauwer betrokken worden bij de planning van toegangs- en mobiliteitsfaciliteiten in de gebouwen, zal er op toegezien worden dat oudere personeelsleden niet gediscrimineerd worden bij interne sollicitaties en zullen er sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd worden om eventuele vooroordelen tegenover de LGBTI-gemeenschap aan te pakken.

(belga)