Man zet pan op vuur maar valt dan in slaap

Antwerpen - Op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in de Ernest Van Dijckkaai is dinsdagavond brand uitgebroken.

De brand brak uit omstreeks 18.30 uur. Een man van 34 wilde een hapje bereiden maar viel in slaap. De olie in zijn pan was zo heet geworden dat die vuur vatte. Hij probeerde de vlammen nog te bedwingen, maar dat was niet meer mogelijk.

De brandweer kreeg de brand wel onder controle, maar de keuken liep aanzienlijke schade op. De bewoner liep lichte verwondingen op die in het ziekenhuis verzorgd moesten worden.