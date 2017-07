Anticlimax in strijd om groene trui: Kittel moet opgeven na valpartij

Marcel Kittel heeft opgegeven in de Tour de France. De Duitse sprinter van Quick Step kwam vroeg in de zeventiende etappe ten val. Hij reed wel nog verder, maar moest al snel lossen uit het peloton en raakte steeds meer achterop. De strijd om de groene kent nu een plotse anticlimax, Michael Matthews is nu autoritair leider.

De start van de zeventiende etappe richting Serre Chevalier was ontzettend nerveus. Na zo’n 20 kilometer werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Steve Cummings ging het zwaarst onderuit, maar dus ook Marcel Kittel. De Duitser trok snel een pijnlijke grimas, had problemen met zijn schoenen maar zette de tocht aanvankelijk toch voort. Na 100 kilometer stapte hij toch in de ploegwagen en verliet hij de Tour...