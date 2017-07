Dimitri Daeseleire trekt van Antwerp naar OHL

Leuven - Dimitri Daeseleire heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Oud-Heverlee Leuven. Dat bevestigt de club uit 1B woensdag op zijn website.

De 27-jarige rechtsachter is een jeugdproduct van Genk. Hij debuteerde er in 2008 in de eerste ploeg. Daarna droeg hij ook het shirt van STVV en Antwerp.

OHL omschrijft zijn aanwinst als “een ervaren back die de nodige mentaliteit met zich meebrengt”. Eerder deze week trok OHL ook vrije speler Derrick Tshimanga en Mathieu Maertens van Cercle aan.