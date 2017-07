Kamp KSA Westmalle stopgezet door ziekte, zes kinderen in ziekenhuis

Malle - Het kamp van de KSA uit Westmalle is stopgezet. Zij waren op kamp in Tenneville (Luxemburg), maar verschillende leden zijn ziek geworden. Zes kinderen liggen nog in het ziekenhuis.

24 leden van de KSA van Westmalle kregen in de nacht van dinsdag op woensdag last van misselijkheid, braken en soms ook koorts. Zes kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht met uitdrogingsverschijnselen, zij worden nog extra opgevolgd.

De KSA was pas maandag op kamp vertrokken. Omdat de oorzaak van de ziekte nog niet bekend is, besliste de burgemeester om het kamp op te breken. Alle ouders werden ondertussen verwittigd, zij kunnen hun kind komen halen.

“Het is duidelijk dat de verslagenheid groot is, want het kamp zou het hoogtepunt van ons werkjaar worden. De leiding contacteerde intussen alle ouders en er wordt hard gewerkt om de uittocht vlot te laten verlopen”, laat de KSA weten.

De oorzaak wordt nog onderzocht. Enkele dagen geleden werden ook 17 leden van een groep Chirojongeren uit Steenhuffel al ziek in Bertogne, dichtbij Tenneville. Ook zij moesten vervroegd terugkeren.