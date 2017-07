Achtjarige Niels vertrekt naar BMX-WK in de States

Ranst - Niels Beeusaert (8) uit Broechem werd deze maand al zevende in het Europees BMX - kampioenschap in Bordeaux en op 21 juli vertrok hij naar het Amerikaanse Rock Hill in South Carolina waar hij mee strijdt voor de wereldtitel in zijn leeftijdscategorie

Om die dure droom waar te maken zetten zijn ouders een crowdfunding op. Het totale budget schommelt rond de 5000 euro en om dat te bekostigen werden ontbijtmanden verkocht. Met succes dus want Niels vertrekt en mikt op een plaats in de finale .