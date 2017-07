Stad en Rode Kruis verlengen samenwerkingsovereenkomst Hartveilige stad

Herentals - Het stadsbestuur en Rode Kruis-Herentals beslissen om de samenwerkingsovereenkomst Hartveilige stad te verlengen voor een periode van twee jaar. De oorspronkelijke overeenkomst werd afgesloten in 2015. Het doel van het project is om mensen met een hartstilstand een zo groot mogelijke kans op overleven te geven. Hierbij is het belangrijk dat omstaanders snel en juist kunnen reageren. Daarom krijgen inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven regelmatig de kans om een gratis reanimatieopleiding te volgen.

De stad en het Rode Kruis hebben ondertussen al vijf publieke EAD-toestellen geplaatst. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar toestel waarmee u een elektrische schok aan het hart kunt toedienen. De toestellen hangen aan de lokalen van het Rode Kruis in de Schoolstraat, in De Vossenberg, in het Netepark, in het cultuurcentrum en aan het Dorpshuis in Noorderwijk. Volgend jaar komt er ook een in Morkhoven.