Van de Olympiade naar de Noorderlaan op tram 6: de oude dame die van wanten weet

Antwerpen - Staat u er soms bij stil hoe groot het verschil kan zijn tussen twee haltes van de tram? Hoe die twee totaal verschillende werelden kunnen bevatten? Je begint op de Luchtbal en eindigt aan de Jan Van Rijswijcklaan. Je stapt op aan de Katwilgweg en je stapt af aan het Wijnegem Shopping Center. Je dommelt in op Eksterlaar en wordt wakker aan Regatta. Van terminus tot terminus reisden wij met alle tramlijnen. Op zoek naar de charme van elk eindstation. Vandaag: tram 6, van Olympiade naar de Noorderlaan.

De tram is nooit gehaast. Zich druk maken of stress, is aan geen enkele tram besteed. Wat rijdt en reist op sporen kent maar één weg. Uitwijken of omrijden is voor een tram onmogelijk. Een trambestuurder ...