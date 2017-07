Rel rond Saoedische vrouw die rondloopt in minirok krijgt akelig staartje

Dinsdag ontstond er wereldwijd ophef rondom een video van een Saoedische vrouw die in een minirok en met blote armen door een lege straat in het dorpje Ushayqir loopt en dat laat filmen. Sommigen vonden het totaal ongepast en niet stroken met de kledingvoorschriften in één van de meest conservatieve steden in Saudi-Arabië en riepen op de vrouw te arresteren. Nu krijgt het filmpje een akelig staartje.