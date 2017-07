'Westworld'-actrice haalt uit naar Ben Affleck: "Word volwassen"

Zijn moeilijkste moment als acteur? Dat was volgens Ben Affleck toen hij in de film 'Chasing Amy' een man moest kussen. Dat liet regisseur Kevin Smith zich ontvallen in een interview met het magazine Paper. Actrice Evan Rachel Wood vond dat de acteur zich daarmee aanstelde en spaarde hem dan ook niet op Twitter. "Probeer eens verkracht te worden in een scène. En ook, word volwassen Ben", klinkt het met een sneer.

In een interview met Paper vertelde regisseur Kevin Smith onder andere dat Ben Affleck tijdens de opnames van zijn film 'Chasing Amy' een beetje tegenop een specifieke scène keek waarbij hij zijn co-acteur Jason Lee op de mond moest kussen. Smith herinnert zich dat hij destijds zei dat "het kussen van een andere man de grootste uitdaging is die een acteur ooit kan aangaan". Toen de opname eenmaal was afgelopen, zou hij ook vermeld hebben dat hij nu "een echte acteur" was.

Hoewel 'Chasing Amy' ondertussen twintig jaar oud is, doen de oude uitspraken van Affleck toch wat stof opwaaien. Zo reageerde onder andere 'Westworld'-ster en openlijk biseksuele actrice Evan Rachel Wood met een uithaal aan zijn adres. "Probeer eens verkracht te worden in een scène. En ook, word volwassen Ben", klinkt het. "Denk je dat wij vrouwen graag al die mannen kussen die we moeten kussen? Het is niet omdat het een 'heterokus' is dat we ervan genieten. Ahem."

Pijnlijk

Toen iemand reageerde op haar tweets en zei dat we twintig jaar verder zijn en hij misschien ondertussen wel volwassen is geworden, haalde Wood opnieuw uit. "Het was een uitspraak die hij toen vast grappig vond, maar zelfs zulke grapjes kunnen schadelijk zijn."

Helemaal pijnlijk werd het echter toen een Twitteraar zei dat ze eens moest proberen om in het echt verkracht te worden en dat ze betere research moest doen omdat Affleck veranderd is. Daarop deelde Wood mee dat ze ooit effectief in het echt werd verkracht en dat ze daar eerder publiekelijk mee naar buiten was gekomen.

Try getting raped in a scene.

Also, grow up Ben. https://t.co/fohRbGDNJp — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 18 juli 2017

I'm sure he just thought it was a funny, but even jokes like that are damaging. https://t.co/pu1V5GVWyv — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 18 juli 2017

Also, you think us ladies like kissing all the guys we kiss? Just cause its a "straight kiss" doesnt mean we enjoy it. Ahem. — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 18 juli 2017