Cara Delevingne laat weinig aan de verbeelding over in futuristische jurk

In Los Angeles werd 'Valerian and the City of a Thousand Planets' voorgesteld. In die sciencefictionfilm speelt Cara Delevingne mee en dat aan de zijde van onder meer Rihanna. Voor de gelegenheid droeg de Britse actrice/model tijdens de wereldpremière een toepasselijke, futuristische jurk van de Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen die bovendien ook bijzonder doorschijnend was.

Het waren vooral Cara Delevingne en Rihanna die bij de première van 'Valerian' met de meeste aandacht gingen lopen. Die tweede omdat ze haar acteerdebuut in een grote Hollywoodproductie maakt en bij de eerste ging het vooral om haar kledingkeuze. De Britse verscheen namelijk in een jurk die werd gemaakt met fijne metalen draden van de hand van de Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen die de look eerder deze maand in Parijs tijdens de coutureweek voorstelde.

In elk geval liet Delevingne maar weinig aan de verbeelding over in de creatie die onder andere via 3D-printing werd gemaakt en in samenwerking met de Canadese architect Philip Beesley. Door de lijnen in de jurk en haar bijpassende kapsel oogde het hele plaatje tegenstrijdig genoeg trouwens ook een beetje retro.

Words cannot describe how I feel about these people standing with me, this movie and this whole experience. THANK YOU will never be enough