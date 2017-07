Permanente openstelling tuin kardinaal nog niet voor 2018

Mechelen - Eind augustus is de eerste fase van de restauratie van de aartsbisschoppelijke tuin in de Mechelse binnenstad afgerond. Op de permanente openstelling is het nog tot na 2018 wachten, want er zijn nog heel wat aanpassingen nodig.

De stad, de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid hebben samen iets meer dan 600.000 euro geïnvesteerd in het opknappen van enkele gebouwtjes in de tuin. Het belangrijkste werk was het opknappen van de wankele muur in de Schoutetstraat. Er is ook een opening in gemaakt voor de toekomstige toegang.

Vliet openleggen?

De volgende stap is het toegankelijk maken van het park, met oog voor de privacy en veiligheid van aartsbisschop Jozef De Kesel. Een onderzoekspiste die gedragen wordt door alle partijen is het openleggen van de verdwenen vliet in de tuin. Die kan dan een natuurlijke barrière vormen. “De stad neemt het haalbaarheidsonderzoek voor haar rekening. Ze laat ook de invloed ervan op het bomenbestand onderzoeken”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) van de provincie. De provincie is eigenaar van het paleis en de tuin.

Door al het werk dat er nog is, blijkt een permanente openstelling van het park in 2018 nog niet mogelijk. “Zoals eerder al gebeurde, zijn we wel van plan om sporadisch enkele openingsdagen te organiseren. Mogelijk dit najaar nog. Wij zorgen dan ook voor toezicht”, zegt schepen van Natuur- en groenontwikkeling Marina De Bie (Groen).