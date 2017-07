Yatabare wellicht niet naar Antwerp, Daeseleire vandaag van OHL?

De kans is groot dat rechtsachter Dimitri Daeseleire vanaf vandaag voor OHL voetbalt. De flankverdediger van Antwerp skipte gisteren de namiddagtraining op stage in Nederland en legt vandaag fysieke en medische testen af aan Den Dreef. Als er geen obstakels zijn, tekent Daeseleire een verbintenis voor twee seizoenen in Leuven.

Ook het duo Colpaert-Biset is op weg naar de uitgang, zij kregen te horen dat er weinig tot geen speelkansen zullen zijn. Enkele clubs uit onder meer 1B toonden al verregaande interesse. Kudimbana staat nu echt wel dicht bij een verhuis naar Union.

Antwerp zal de competitie-opener tegen Anderlecht haast zeker zoals gepland op de eigen Bosuil spelen. Omdat Tribune 1 nog in volle aanbouw is, wilde de Great Old eventueel uitwijken naar een ander stadion, maar van dat plan stapte het stamnummer één af. “Anderlecht ontvang je gewoon het best op de eigen Bosuil, Tribune 1 in orde of niet”, valt er binnen de club te horen.

Yatabare wellicht niet naar Antwerp

Sambou Yatabare komt hoogstwaarschijnlijk dan toch niet naar Antwerp. De Great Old had zich al verlekkerd op de komst van de 28-jarige Malinees die weg moest bij Werder Bremen, maar de Duitsers willen geen deel van zijn salaris blijven doorbetalen, zodat de middenvelder onhaalbaar wordt voor Antwerp. Het verschil in loon is mogelijk onoverbrugbaar, zodat de club uit Deurne-Noord wellicht op zoek moet naar alternatieven.