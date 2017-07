Inbraken in twaalf tuinhuisjes

Deurne - Aan de volkstuintjes langs de Boterlaarbaan hebben onbekenden twaalf tuinhuisjes opengebroken. Het was de tuinopzichter die de inbraken maandagochtend had opgemerkt.

Samen met de politie deed hij een rondgang om in te schatten hoe groot de schade was. Bij de meeste tuinhuisjes werd het slot opengebroken en bij sommige werd het hangslot doorgeknipt en meegenomen.

De inbrekers hebben vooral wanorde geschapen. Of er ook werkelijk zaken gestolen zijn, moet uit het komende onderzoek blijken.

Niet alle tuineigenaars waren in de mogelijkheid om te controleren of er iets verdwenen was.