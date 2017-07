Walter verloor meer dan 30 kilo in zes maanden tijd, en won er nog eens een half miljoen door ook

Alles ging de goede kant op voor de 36-jarige Walter. Vier maanden lang kon hij het geld binnenrijven omdat hij maar niet leek te kunnen verliezen bij het pokeren. De winst liep in de miljoenen, tot die ene dag waarop zijn geluk keerde. Walter verloor zijn hele fortuin, en hoe krapper zijn bankrekening werd, hoe groter zijn buikomvang. Tot het gokken ook dat oploste.

“Ik raakte in de zone en ik voelde het gewoon”, zo vertelt Walter Fisher over zijn ‘heater’ zoals een periode van onverklaarbaar geluk genoemd wordt onder pokeraars. Die leek maar niet te stoppen, tot ze dat plots wel deed. “Ik raakte overweldigd en begon boven mijn niveau te spelen.”

Op minder dan een maand tijd raakte de Australiër zijn hele fortuin kwijt. In datzelfde tijdsbestek kwam hij bijna 25 kilogram aan, een gevolg van zijn ongezonde eetgewoonten aan de pokertafel. “Ik bestelde dubbele hoofdgerechten en at volledige pizza’s”, aldus Fisher. “Wanneer ik een spel verloor, at ik drie super zware porties chocoladetaart. Die moeten elk 1.000 calorieën bevat hebben. Het was rampzalig.”

Het gewicht van Fisher bleef maar toenemen, tot hij zo’n 111 kilogram woog. “Ik was blut, dik en geïsoleerd”, zegt hij. “Mensen dromen van wat ik bereikt had, en ik was de controle kwijtgeraakt.”

Foto: instagram Walter Fisher

In december kwam een opportunistische kennis uit het gokmilieu echter met een voorstel dat Walter er weer bovenop zou helpen. Als hij zijn percentage lichaamsvet op zes maanden tijd zou kunnen terugbrengen tot 10 procent, zou de man hem 100.000 dollar schenken.

Walter was wanhopig en greep het aanbod aan. Bij gokvrienden Dan Bilzerian en Bill Perkins vroeg hij om steun, want hij kon natuurlijk zelf niets meer tegenover het aanbod van de man stellen. Bilzerian en Perkins geloofden er wel in en beloofden Fisher hun steun.

Nog voor het einde van de maand december zouden er al voor meer dan 1 miljoen dollar aan weddenschappen zijn afgesloten over het gewicht van Fisher. De helft daarvan zou de man uitbetaald krijgen als hij erin slaagde zijn lichaamsvet te verlagen tot 10 procent.

Foto: instagram Walter Fisher

Walter begon ijverig te diëten, maar besefte al snel dat hij het niet alleen kon. Hij nam al snel een personal trainer onder de arm om hem bij te staan in zijn afvallingsrace. “Hij had geen atletische vaardigheden of training”, zei die. “Ik moest hem aan het zweten krijgen en comfortabel doen voelen met spierpijn.”

Zeven dagen per week, bijna 10 uur per dag zou Walter met zijn gewicht bezig zijn. Toch geloofde nog steeds niet iedereen erin dat hij zou slagen. “Je zal er vast beter uitzien op het einde, maar je maakt geen kans om het geld te winnen”, kreeg hij wel eens te horen. Een uitspraak die hij zo goed en zo kwaad als hij kon, probeerde te negeren.

Na drie maanden zat het lichaamsvet van Walter op 13,5 procent. Een spectaculair resultaat, maar nog niet genoeg om zijn weddenschap te winnen. Voor Bilzerian en Perkins was het echter wel een reden om een tweede weddenschap op te zetten: dat Walter al binnen de vier maanden zou slagen in zijn opzet.

Hoewel hij er alles aan deed om ook die tweede weddenschap te winnen, lukte het Walter niet. Zijn ‘backers’ Bilzerian en Perkins vonden het jammer, maar Fisher zelf panikeerde en begon aan zichzelf te twijfelen. Hij vreesde dat hij de grote weddenschap zou verliezen.

Na een sessie cryotherapie om te herstellen van het sporten. Foto: instagram Walter Fisher

Hij ging om raad bij een voedingsdeskundige die hem vertelde dat hij niet genoeg at. “Walter at nauwelijks 1.100 calorieën. Hij verbrandde spierweefsel in plaats van vet.” Zijn dieet werd opgevoerd tot hij op een zeker ogenblik zelfs 6.000 calorieën per dag at.

Het waren extreme laatste maanden voor Walter, die een uur lang op een hartslag van 145 gehouden werd tijdens cardiosessies (waarvan hij er vijf per dag deed), daarna anderhalf uur moest gaan gewichtheffen vooraleer hij een uur rust kreeg. “Zijn benen brandden en we stuurden hem naar cryotherapie om sneller te herstellen.”

Op 22 juni was het beslissende moment daar. Fischer werd onder de scanner gelegd om zijn percentage lichaamsvet opnieuw te meten. Toen de uitslag een winnende 8,8 procent toonde, was hij door het dolle heen. Die avond vierde hij zijn gewichtsverlies en gokwinst met vier sneetjes pizza. “Om van zo’n absoluut dieptepunt te gaan naar waar ik nu sta is een verwezenlijking en een transformatie. Het voelt alsof er niets is wat ik niet kan doen.”