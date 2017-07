Syrisch gezin mag op gesprek: “Tranen gehuild van geluk”

De Syrische vluchtelingen Amar Aljalloud (25) en Walid Hamza (28) uit Massenhoven mogen op 7 augustus op gesprek gaan bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen in Brussel. Amar huilde van geluk toen ze de brief vond.

Gisteren, dinsdag, slaakte het gezin nog een noodkreet in uw krant. In december 2015 ontvluchtte de familie het oorlogsgeweld in Raqqa (Syrië), maar liet het toen tweejarige zoontje Adam bij de moeder van Walid in Libanon achter omdat de overtocht met de boot te risicovol was in december.

Zolang ze niet uitgenodigd zijn voor een gesprek bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen in Brussel en een advies krijgen over hun asielaanvraag, kunnen ze geen aanvraag tot gezinshereniging doen. De geboorte van baby Karim kon het gemis om Adam niet verzachten.

Gisteren, daags nadat we het kabinet van Theo Francken en het Commissariaat hadden gebeld en na vijftien maanden wachten, zat de uitnodiging in de bus. Amar huilt van geluk. Bij een positief advies kan de hereniging met Adam nog maanden duren. “Maar dan hebben we tenminste iets om naar uit te kijken.”